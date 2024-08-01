Diyarbakır'da otomobil yedek parça dükkanında yangın (3)
3,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜDiyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan ve bitişiğindeki 4 iş yerine sıçrayan yangın, ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
3,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ
Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan ve bitişiğindeki 4 iş yerine sıçrayan yangın, ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun ve ilçe belediye başkanları gelerek inceleme yaptı. Söndürme çalışmalarına ayrıca Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekiplerinden 6, AFAD ekiplerinden de 15 kişi, 7 TOMA ve su tankeri, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz de katıldı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, binanın çökme riskine karşı ekipler önlem aldı. İş yerinde büyük hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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