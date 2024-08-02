Husumetli ailelerin silahlı kavgasında biri yaralı 6 kişi yakalandı; bir evin kundaklandığı mahallede önlem alındı

DİYARBAKIR’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralıyla birlikte olay yerinden kaçan 6 şüpheli, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Devam eden olaylarda husumetliler, bir evi ateşe verdi. Mahallede güvenlik önlemleri alındı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.K., tabancadan ateşlenen kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Taraflardan N.K., M.K., C.K., A.K. ve Ö.K., yanlarına yaralı A.K.’yı da alarak, 34 TH 0612 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, takip ettiği hafif ticari aracı Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi’nde durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı olan A.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif ticari araç ise çekiciyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.