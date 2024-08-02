Akrabaların silah, bıçak ve sopalı kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı

DİYARBAKIR'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, bıçak ve sopalı kavgada Sıdıka Kaya’nın ardından hastanede tedavi gören Mehmet Kaya (44) da yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı, 3’ü ise yurt dışı çıkış yasağı konutlarını terk etmemek üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 30 Temmuz sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki ailenin bireyleri, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si yoldan geçen, toplam 7 kişi yaralandı, 3 araç da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan Sıdıka Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren yaralılardan Mehmet Kaya da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3’ü ise yurt dışı çıkış yasağı ve konutlarını terk etmemek üzere adli kontrolle tahliye kararı verildi.