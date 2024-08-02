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        Diyarbakır'da 2 TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        DİYARBAKIR-Ergani kara yolunda 2 TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:10
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        Diyarbakır'da 2 TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        DİYARBAKIR-Ergani kara yolunda 2 TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Ergani kara yolu kırsal Yaytaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 07 DEA 61 ve E.K. idaresindeki 72 AA 243 plakalı TIR'lar ile H.K yönetimindeki 46 BR 450 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü H.K. ile aynı araçtaki M.K., Ş.K., H.K. ve M.K. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Ş.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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