Diyarbakır'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İRAN’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Diyarbakır’da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu İran’ın başkenti Tahran’da, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde cami önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

‘İSMAİL HANİYE İNANDIĞI GİBİ YAŞADI’

Grup adına konuşan Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, “Gazze’de katil İsrail eliyle yerle bir edilen her ne kadar masum insanların evleri ve hayalleri görünse de aslında orada enkazın altında kalan asıl şey Batı’nın bütün insanlığa dayattığı sahte değerlerdir. Bugüne kadar bütün inanların hayranlıkla baktığı ve öykündüğü bu değerler sistemi, son nefesini veren Gazzeli masum bebeklerle, şahadet şerbetini içen onurlu kadınlarla ve cesurca Rabbine kavuşan her kahramanla birlikte eriyor ve sona eriyor. B gün öyle bir gündür ki ümmet orta yerinden vuruldu. Gözyaşları akıp sel oldu. Öfke yumrukları bir tufan oldu. Direnişin kahramanı, Filistin’e özgürlük vazifesini layıkıyla icra ederek Rabbiyle buluşmaya gitti. Evet, direniş cephesinin lideri şehit İsmail Haniye inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi Rabbine kavuştu. Rabbim şahadetini makbul ve ali eylesin. Aksa özgür, Filistin bağımsız oluncaya kadar kıyam ve serden geçme ruhu devam edecektir” dedi.