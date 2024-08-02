Diyarbakır'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı (2)

TARİHİON GÖZLÜ KÖPRÜ'YE İSMAİL HANİYE’NİN POSTERİ ASILDI

Diyarbakır'da bir grup, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da, tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin posterini, tarihi On Gözlü Köprü’ye astı. Posterin üzerinde, 'Filistin ve ümmetin onuru için şehitliğe hazırız' yazısının olduğu görüldü.