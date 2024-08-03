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        Altın madalyalı çırak

        DİYARBAKIR'da, antrenör Selman Süren'in (35) halı sahada ters takla attığını görünce keşfedip, ikna ederek judo sporuna yönlendirdiği 7'ncı sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak (12), 3 yılda Avrupa'da 1, Türkiye'de 4 madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:50
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        Altın madalyalı çırak
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        DİYARBAKIR'da, antrenör Selman Süren'in (35) halı sahada ters takla attığını görünce keşfedip, ikna ederek judo sporuna yönlendirdiği 7'ncı sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak (12), 3 yılda Avrupa'da 1, Türkiye'de 4 madalya kazandı. Milli sporcu Kadak, ücretli olan müsabakalara katılmak için oto tamircide çırak olarak çalışıp, para biriktirdiğini belirterek, "Okul döneminde, okul bittikten sonra judo kursuna gidiyordum. Okul tatil olduğu zaman da oto tamircisinde çalışıyordum. Müsabakalarımız ücretli olduğu için ben de yaz tatilinde oto tamircisine gidip o parayı biriktiriyorum. Ne kadar zor olsa bile başarmaya kararlıyım" dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli judo antrenörü Selman Süren, yetenekli öğrencileri spora kazandırmak için 2021 yılında kırsal mahalleleri, köy okulları ile cami ve Kur'an kurslarını gezdi. Bu ziyaretler sırasında Süren, kırsal Çelikevler Mahallesi Şehit Yunus Elaltunterin Ortaokulu'nda 6'ncı sınıftayken öğrencisi İbrahim Halil Kadak'ın halı sahada sürekli ters takla attığını gördü. Süren, Kadak'ı ikna edip, judo kursuna yönlendirdi. Kadak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Yenişehir ilçesindeki spor salonunda judo eğitimine başladı.

        Kursa başlayıp, 20 aylık eğitim gören İbrahim Halil Kadak, 2-4 Haziran 2023 tarihlerinde Balıkesir'de yapılan ve 1400 sporcunun katıldığı 'Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Kadak, daha sonra 16-18 Haziran 2023'te Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen ve 700 sporcunun katıldığı 'Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda da 1'inci olup, altın madalya kazandı. Bu sene 25-26 Mayıs'ta da Uşak'ta şampiyon olan sporcu, 27-28 Nisan'da Afyonkarahisar'da Türkiye 2'ncisi ve 23-24 Temmuz'da da Muğla Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, Türkiye 3'üncüsü oldu.

        'ZOR OLSA BİLE BAŞARMAYA KARARLIYIM'

        Okul dönemlerinde okul çıkışı spora gittiğini, yaz aylarında ise hem oto tamircisine gidip hem de kursa devam ettiğini belirten İbrahim Halil Kadak, "Şu an Hamravat Ortaokulu'nda okuyorum. Halı sahada geri takla atarken Selman Hoca beni keşfetti, judoya getirdi. Ondan sonra judoya başladım. Şu ana kadar iyi derecelerim var. 2023'te Balıkesir'de Türkiye 3'üncüsü, Romanya'nın Sibiu kentinde ise birinci olup altın madalya kazandım. 2024 Mayıs'ta Uşak'ta şampiyon oldum. Nisanda Afyonkarahisar'da Türkiye 2'ncisi, temmuzda Muğla Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldum. Okul döneminde, okul bittikten sonra judoya geliyordum. Okul tatil olduğu zaman da oto tamircisinde çalışıyordum. Müsabakalarımız ücretli olduğu için ben de yaz tatilinde oto tamircisine gidip o parayı biriktiriyorum. Ne kadar zor olsa bile başarmaya kararlıyım" dedi.

        'MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

        Judo antrenörü Selman Süren de hedeflerinin daha iyi bir kitleye ulaşmak olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı okullardan sınıfları tek tek gezerek, camilerden, mahalle aralarından ve köylerdeki Kur'an kurslarında görüp spora da kazandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, daha iyi bir kitleye, daha iyi bir sporcuya, daha elit bir sporcuya ulaşabilmektir. Keşfettiğimiz sporculardan bir tanesi de İbrahim Halil, milli sporcu, milli takım düzeyinde çalışmalar yapıyoruz. Sporcumuz İbrahim Halil Kadak da oto tamircisi. Boş zamanlarında oto tamircisinde çalışıp hem spor yayıp hem işine odaklanan bir çocuk. Gayet başarılı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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