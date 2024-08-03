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        Diyarbakır'da İsrail protestosu; kahve zinciri şubesine taşlı saldırı girişimi

        İRAN'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, hayatını kaybetmeden önce 3 Ağustos'ta tüm dünyayı meydanlara davet etmesi üzerine Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa döküldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:50
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        Diyarbakır'da İsrail protestosu; kahve zinciri şubesine taşlı saldırı girişimi
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        İRAN'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, hayatını kaybetmeden önce 3 Ağustos'ta tüm dünyayı meydanlara davet etmesi üzerine Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa döküldü. Protesto sonrası gruptan bazılarının bir kahve zinciri şubesine taşlarla saldırı girişimi ise polisin aldığı güvenlik önlemi sayesinde engellendi.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikasta uğramadan önce 3 Ağustos'ta tüm dünyayı meydanlara davet etmesi çağrısı üzerine Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan grup, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etti. Binlerce kişi, Kayapınar İlçesi Fırat Bulvarı’nda toplanarak Yenihal Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü. Grup, ellerinde Filistin bayrakları ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin fotoğrafları eşliğinde yürüyüp, tekbir getirerek İsrail aleyhinde sloganlar attı.

        'SİYONİSTLERE VE DESTEKÇİLERİNE AİT FİRMALARA AMBARGO UYGULAYALIM'

        Grup adına konuşan Yetimler Vakfı koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, boykota devam edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gazze ve bütün Filistin’de insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Batı dünyasının ve İslam düşmanı tüm şer yönetimlerin desteğini arkasına alan Siyonist haydutlar, Siyonist teröristler hiçbir sınır, uluslararası hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan Müslüman Filistin halkına soykırım uygulamaktadırlar. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, hasta, sivil dinlemeden Filistin halkını vahşice katletmekte, onları açlığa mahkum etmektedirler. Ümmet bu savaşta tüm gücüyle Gazze’nin, Filistin’in yanında durmalı, Kudüs davası etrafında birleşmeli, İslam dünyasını istila etmek isteyen Amerika ve Avrupa’ya 'dur' demelidir. Müslümanlar Gazze’de kazanmak zorundadırlar. Müslümanlar Siyonistleri yenilgiye uğratmak zorundadırlar. Eğer Siyonistler Filistin’de, Gazze’de kazanırlarsa İslam dünyasının hiçbir coğrafyası güvende olamaz. Tüm gücümüzle İslam ümmetinin en azgın düşmanları olan Siyonistlere, onların destekçilerine, sahip oldukları firmalara, o firmaların ürünlerine, yerli ve yabancı olduklarına bakmadan ambargo uygulayalım. Onları ekonomik olarak çökertmeye çalışalım. Paramızla Siyonistlerin soykırımına ortak olmayalım" dedi.

        KAHVE ZİNCİRİ ŞUBESİNE TAŞLI SALDIRI GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ

        Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da geldi. Açıklamanın ardından gruptan bazıları, bir kahve zinciri şubesine taşlarla saldırdı. Polisin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde iş yerinde hasar oluşmazken, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir Güvenlik Şube Müdürü, kalabalığa seslenerek, "Burada Müslüman’a yakışan, sağduyulu davranmaktır. Lütfen sağduyulu olun. Diyarbakır’a yakışır şekilde davranalım. Dün Kastamonu’da şehit olan polis arkadaşın arkadaşlarıyız biz. Sizin çocuklarınızı uyuşturucudan kurtaran polisleriz. Attığınız taşlar bizlere geliyor. Lütfen sakin olun" dedi. Bunun üzerine kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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