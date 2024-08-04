Diyarbakır'da güzellik merkezlerine fuhuş baskını: 7 tutuklama

DİYARBAKIR'da 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Baypas' operasyonuyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 7 kişinin tutuklandığı operasyonda, 3 kadın şüphelinin bir plazaya geldikleri, içlerinden 1'inin tabanca ile bir güzellik merkezinin kapısına ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, farklı noktalardaki güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonlarını takibe aldı. 2 aylık teknik takipte 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' işletmecilerinin ve çalışanlarının 33 ayrı olaya karıştıkları, telefonda görüşmelerinde fuhuş için şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi. Polis, operasyon için eş zamanlı olarak düğmeye bastı. 'Baypas' ismi verilen operasyonda, belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle aramalar yapıldı. İşletmelere idari para cezası kesilirken ayrıca mühürlenerek kapatıldı. Operasyon öncesinde polisin incelediği kamera görüntülerinde, bir plazaya geldikleri görülen 3 kadın şüpheliden birinin bir güzellik merkezinin kapısına tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.