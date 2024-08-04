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        Diyarbakır'da inşaatın 7'nci katından düşen usta öldü

        DİYARBAKIR'dakalıp ustası Nesih Sezen (55), çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşünce hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:45
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        Diyarbakır'da inşaatın 7'nci katından düşen usta öldü
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        DİYARBAKIR'dakalıp ustası Nesih Sezen (55), çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşünce hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Nesih Sezen, iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Sezen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Sezen'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Sezen'in cenazesi, sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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