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        Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

        DİYARBAKIR'ınLice ilçesinde kalp krizi geçiren Ramazan Mayuş (72), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:30
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        Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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        DİYARBAKIR'ınLice ilçesinde kalp krizi geçiren Ramazan Mayuş (72), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

        Lice ilçesinde fenalaşan Ramazan Mayuş, yakınları tarafından Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mayuş için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Mayuş, ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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