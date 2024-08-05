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        Diyarbakır'da ormanda örtü yangını

        DİYARBAKIR'ınÇüngüş ilçesindeki ormanda, örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:25
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        Diyarbakır'da ormanda örtü yangını
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        DİYARBAKIR'ınÇüngüş ilçesindeki ormanda, örtü yangını çıktı. Üzüm bağına da sıçrayan yangına, ekipler müdahale ediyor.

        Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Sağtepe Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bölgedeki üzüm bağına da sıçradı. İhbarla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale, çevredekilerin de ekiplere yardımıyla sürüyor.

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