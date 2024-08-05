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        Diyarbakır'da ormanda örtü yangını (2)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIDiyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:15
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        Diyarbakır'da ormanda örtü yangını (2)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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