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        Diyarbakır'da 2 milyon 200 kök kenevir ile 269 bin kök skunk ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 2 milyon 200 kök kenevir, 269 bin kök skunk ve 110 kilo esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:20
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        Diyarbakır'da 2 milyon 200 kök kenevir ile 269 bin kök skunk ele geçirildi
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        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 2 milyon 200 kök kenevir, 269 bin kök skunk ve 110 kilo esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup, adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi kırsal Bağlan Mahallesi'nde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, toplamda 2 milyon 200 kök kenevir, 269 bin kök skunk ve 110 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, numune alınmasının ardından imha edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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