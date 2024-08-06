Diyarbakır'da hortum kamerada
DİYARBAKIR'daarazide oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
DİYARBAKIR'daarazide oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı süren deprem konutlarının yakınındaki arazide, dün öğle saatlerinde hortum çıktı. Bir süre sonra kaybolan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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