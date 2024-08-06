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        Diyarbakır'da hortum kamerada

        DİYARBAKIR'daarazide oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:25
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        Diyarbakır'da hortum kamerada
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        DİYARBAKIR'daarazide oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı süren deprem konutlarının yakınındaki arazide, dün öğle saatlerinde hortum çıktı. Bir süre sonra kaybolan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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