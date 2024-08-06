Husumetli aileler arasında tabancalı, pompalı tüfekli kavga
DİYARBAKIR'da husumetli 2 aile arasında çıkan tabancalı, pompalı tüfekli kavgada M.
DİYARBAKIR'da husumetli 2 aile arasında çıkan tabancalı, pompalı tüfekli kavgada M.K. (37) yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma, tabancalı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaralanan M.K. gelen sağlık ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tedaviye alınırken, M.K. yakınlarının geldikleri hastanede gerginlik yaşandı. Hem hastanede hem de mahallede tedbir alınırken, polis olay ile ilgili 6 kişinin ifadesine başvurdu. Kavgaya karışanlar ile ilgili çalışmalar sürüyor.
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