Diyarbakır'da ilçe milli eğitim müdürü, kalp krizinden öldü

Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, Kayapınar ilçesindeki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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