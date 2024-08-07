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        Diyarbakır'da ilçe milli eğitim müdürü, kalp krizinden öldü

        DİYARBAKIR'daHani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya (45), evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:45
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        Diyarbakır'da ilçe milli eğitim müdürü, kalp krizinden öldü
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        DİYARBAKIR'daHani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya (45), evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, Kayapınar ilçesindeki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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