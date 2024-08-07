Komşuların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da komşular arasında çıkan tabancalı ve pompalı tüfekli kavgada, yoldan geçen S.Y. (65) adlı erkek yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı binada oturan, isimleri öğrenilemeyen iki komşu arasında çıkan tartışma, tabancalı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yoldan geçen S.Y.'ye kurşun isabet etti. Mahallelinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Y., sağlık görevlileri tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Şüpheliler ise kaçtı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, 1 şüphelinin eşini gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle polis, evde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.