Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin silahla vurulduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan ismi öğrenilmeyen bir şüpheli, yanında getirdiği tabancayla tartıştığı kişilere ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucu M.S (54). ve A.S. (44) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.