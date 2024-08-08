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        Diyarbakır'da tarihi surlara Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın posteri asıldı

        DİYARBAKIR'daki tarihi surlara, Hamas Siyasi Büro Şefi görevine getirilen Yahya Sinvar'ın posteri asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:16 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:20
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        Diyarbakır'da tarihi surlara Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın posteri asıldı
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        DİYARBAKIR’daki tarihi surlara, Hamas Siyasi Büro Şefi görevine getirilen Yahya Sinvar'ın posteri asıldı.

        Kentte bir grup, yeni seçilen Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar’ın posterini, Sur ilçesinde bulunan tarihi surlara astı. Posterin üzerinde, ‘Mücahit lider Yahya Sinvar’a Diyarbakır’dan binler selam’ yazısının olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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