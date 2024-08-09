Görme engelli Sibel, 4 ayda Braille alfabesiyle okuma yazmayı öğrendi

DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde doğuştan sol gözü görmeyen ve sağ gözünü de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada sert bir cismin isabet etmesi sonucu kaybeden Sibel Nakçi (11), 4 ayda aldığı eğitimle Braille alfabesi ile okuma ve yazmayı öğrendi. Diyarbakırlı şair Ahmed Arif’in ‘Hasretinden prangalar eskittim’ şiirini yazıp okuyan Sibel için öğretmeni Halime Avut, “Sibel ilk başlarda çok mutsuzdu. Öğrenince çok mutlu oldu, azmi bizi de mutlu etti” dedi.

Silvan ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol gözü görmeyen Sibel Nakçi, 2022 yılında ilçeye bağlı Çukurkaynak Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada sert bir cismin isabet etmesi sonucu sağ gözünü de kaybetti. Eğitimine 2 yıl ara vermek zorunda kalan Nakçi, 4 ay önce ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başladı. Görme engelliler sınıfında aldığı eğitimle Braille alfabesi ile okuma ve yazmayı öğrenen Sibel Nakçi, Diyarbakırlı şair Ahmed Arif’in ‘Hasretinden prangalar eskittim’ şiirini yazıp okudu. Özel Eğitim Öğretmeni Halime Davut, Braille alfabesinin zor bir alfabe olduğunu belirterek, “Görme engellilerde bireyselleştirilmiş eğitim programıyla, çocuğa uygun bir eğitim programı hazırlanıyor. Sibel için de baston eğitimi ve Braille alfabesiyle eğitimler gerçekleştirdik. Braille alfabesi, karmaşık ve öğrenmesi zor bir alfabe. Buna rağmen Sibel ile 4 aylık kısa bir sürede, üstün emeğiyle bitirdik. O da bunu öğrendiği için çok mutlu. Ben de onunla gurur duyuyorum” diye konuştuk.