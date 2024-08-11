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        Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine 'Radar' operasyonu: 16 gözaltı

        DİYARBAKIR'dafarklı tarihlerde gece saatlerini tercih ederek ev ve iş yerlerine giren hırsızlık şebekesine polis tarafından düzenlenen 'Radar' operasyonunda 16 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:10
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        Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine 'Radar' operasyonu: 16 gözaltı
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        DİYARBAKIR'dafarklı tarihlerde gece saatlerini tercih ederek ev ve iş yerlerine giren hırsızlık şebekesine polis tarafından düzenlenen 'Radar' operasyonunda 16 şüpheli, yakalandı. Yakalanan ve şebekenin liderleri olduğu belirtilen 2'sinin 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

        Diyarbakır'da farklı tarihlerde Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yapılan hırsızlık ihbarları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kurulan özel ekiple şüphelilerin bulunduğu alanlarda elde edilen kamera görüntüleriyle, 16 şüphelinin dijital albümü oluşturuldu. Yakın takibe alınan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri bir depoya götürdüğü, daha sonra satışlarının yaptığını belirlendi. Şüpheliler, belirlenen adreslerinde 'Radar' adı verilen operasyonla yakalandı. Hırsızlık şebekesinin liderlerinden olduğu belirtilen 2'si hakkında 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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