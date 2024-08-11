Serinlemek için baraj gölüne giren Havin, boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Eğil ilçesindeki Ziyaret mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Havin Taş, serinlemek için girdiği Dicle Baraj Gölü'nde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler, Havin'i sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Havin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eğil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Havin'in sudan çıkarılma anı cep telefonuyla görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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