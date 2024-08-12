Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 3 ayda çıkan 2 bin 413 yangında, 3 bin 893 hektar alan zarar gördü

        DİYARBAKIR'da mayıs, haziran ve temmuz aylarında çıkan 2 bin 413 yangında, 3 bin 893 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 3 ayda çıkan 2 bin 413 yangında, 3 bin 893 hektar alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da mayıs, haziran ve temmuz aylarında çıkan 2 bin 413 yangında, 3 bin 893 hektar alan zarar gördü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, "Piknik yaparken otlardan daha uzak yerlerde yapmalarını tavsiye ediyorum. Ateş ve köz yakarken otlardan uzak yaksınlar. Orayı terk ederken ateşlerini söndürerek gitsinler" dedi.

        Diyarbakır'da mayıs, haziran ve temmuz aylarında 423 arazi, bin 62 anız, 900 ot ve 28 orman yangını olmak üzere toplam 2 bin 413 yangın çıktı. 59 araç ve 300 kişilik personelle çalışan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, 3 bin 893 hektar alan zarar gördü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve piknik alanlarında yakılan ateşler nedeniyle yangınların çıktığını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, "Sıcakların başlamasıyla mayıs ayının ortalarında yangınlar başlar. Mayıs ayında arazide 41, anızda 3, ot yangınında 108, orman yangınına 1 müdahalemiz var; toplamda 153 yangına müdahale ettik. Tabii bu sıcakların daha da artmasıyla piknik alanları da dolunca yangın sayıları artıyor. Bu doğrultuda haziran ayında 353 arazi yangını, 627 kez anız yangınına müdahale etmişiz. 290 da ot yangını, 12 orman yangını olmak üzere toplamda bin 282 yangına müdahale ettik. Havaların halen sıcak olması nedeniyle piknik alanlarına gitmeye devam edilmesi ve vatandaşlarımızın açık alanlarda oturmasından kaynaklı yangınlar, haziran ayı verileriyle eş değer durumdadır. Temmuz ayında 29 arazi yangınına, 432 anız yangına müdahale etmişiz. 502 ot yangınına müdahale ettik. Ot yangının yanında 15 orman yangınına müdahalede bulunduk. Toplamda 978 yangınımız var" diye konuştu.

        BİRÇOK TÜRDEN HAYVAN ÖLDÜ

        Çıkan yangınlarda birçok türden hayvanın yanarak öldüğünü söyleyen Azat Yıldız, "Ağustos ayında da müdahalelerimiz devam ediyor. Bu 3 aylık süreçte 2 bin 413 yangın çıktı. Bu yangınlarda toplam 3 bin 893 hektar arazimiz zarar gördü. Doğa, zarar gördü. Piknik yaparken otlardan daha uzak yerlerde yapmalarını tavsiye ediyorum. Ateş ve köz yakarken otlardan uzak yaksınlar. Orayı terk ederken ateşlerini söndürerek gitsinler. Seyir halindeki yolcularımız ise camlardan yanan izmaritlerini, şişelerini atmalarını istemiyoruz. Yangınların çıkmasının önemli unsurları, bunlardır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı

        Benzer Haberler

        Serinlemek için baraj gölüne giren Havin, boğuldu
        Serinlemek için baraj gölüne giren Havin, boğuldu
        Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kız boğuldu
        Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kız boğuldu
        Mutlu anlarını kavurucu sıcaklara rağmen açık alanlarda ölümsüzleştiriyorla...
        Mutlu anlarını kavurucu sıcaklara rağmen açık alanlarda ölümsüzleştiriyorla...
        Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine 'Radar' operasyonu: 16 gözaltı
        Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine 'Radar' operasyonu: 16 gözaltı
        Diyarbakır'da "Radar Operasyonu"nda 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Diyarbakır'da "Radar Operasyonu"nda 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        AK Parti Diyarbakır İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        AK Parti Diyarbakır İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı