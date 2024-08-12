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        Diyarbakır'da anız yangını; yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere TOMA'lı önlem

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde çıkan anız yangınında rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerlerine yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:30
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        Diyarbakır'da anız yangını; yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere TOMA'lı önlem
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        DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde çıkan anız yangınında rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerlerine yaklaştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, yerleşim yerlerine Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı.

        Yangın, sabah saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Kuyuluhöyük Mahallesi’ndeki bir arazide çıktı. İddiaya göre, yakılan anız, kontrolden çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekibi müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanına yaklaştı. Ekiplerin ihbarıyla olay yerine bu kez jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA aracı ile Arama Kurtarma Polisi (PAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yerleşim alanına konuşlanırken, bir kısmı da yangını söndürmeye çalıştı. Yangına müdahale devam ediyor.

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