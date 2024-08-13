Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Lice kara yolu, Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan otomobillerden birinin takla attığı, metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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