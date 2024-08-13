Diyarbakır'da 6 milyon 836 bin kök kenevir ve skunk ile 627 kilo esrar ele geçirildi; 7 tutuklama

DİYARBAKIR’da son 1 haftada jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında 6 milyon 836 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 627 kilo esrar ele geçirildi; 7 şüpheli ise tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından, son 1 haftada Lice ve Kulp ilçelerinde bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla düzenlenen operasyonlarda, 6 milyon 48 bin kök kenevir, 788 bin skunk bitkisi ile 627 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular numune alındıktan sonra imha edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.