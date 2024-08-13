Zerzevan Kalesi'nde 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem'ini 6 bin kişi izledi
DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, 6 bin kişinin katıldığı 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği' gerçekleştirildi.
DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, 6 bin kişinin katıldığı 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği' gerçekleştirildi.
Çınar ilçesindeki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği' yapıldı. Etkinliğe Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Kaymakam Erdoğan, etkinliğin her yıl düzenleneceğini belirterek, "Gözlem etkinliğimizde, Diyarbakır ve çevre illerinden gökyüzünü izlemek için gelen yaklaşık 6 bin kişi bu heyecana ortak oldu. Tarihi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Türkiye'de gökyüzünün en iyi izlendiği noktalardan biridir. Gözlem etkinliği, her yılın ağustos ayında düzenlenecek. Etkinliğe katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.