Diyarbakır'da evin bodrum katında patlama; 1'i ağır 3 yaralı
DİYARBAKIR'ınErgani ilçesinde 2 katlı evin bodrum katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.
DİYARBAKIR'ınErgani ilçesinde 2 katlı evin bodrum katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.
Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ufuk 4'üncü Sokak'ta 2 katlı bir evin bodrum katında, öğle saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada bodrumda bulunan D.Ç., O.Ç. ve Ş.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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