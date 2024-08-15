Kuzey Kutbu'nda üreyerek güneye göç eden taşçeviren kuşu, DHA muhabirinin objektifine yansıdı

KUZEY Kutbu bölgelerindeki tundralarda üredikten sonra sonbahar aylarında Güney Brezilya, Şili ve bazen Antarktika’ya kadar göç eden nadir kuşlardan taşçeviren (Arenaria interpres) kuşu, Diyarbakır’da DHA muhabiri Selim Kaya tarafından görüntülendi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150 kuş türünün yaşadığı Kabaklı Göleti’nde, DHA muhabiri Selim Kaya tarafından, taşları gagasıyla çevirip altındaki omurgasızlarla beslenen ve Türkçe adını bu beslenme şekliyle alan nadir kuşlardan taşçeviren (Arenaria interpres) kuşu görüntülendi. Kuzey Kutbu bölgelerindeki tundralarda üredikten sonra sonbahar aylarında Güney Brezilya, Şili ve bazen Antarktika’ya kadar göç eden nadir kuşlardan taşçeviren (Arenaria interpres) kuşu, gölette yaklaşık 40 dakika dinlenip, havalanarak alandan ayrıldı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, taşçevirenin doğal dengenin korunmasına önemli katkıları olduğunu belirterek, “Taşçeviren, dünyanın pek çok yerinde karşımıza çıkan bir tür. Ülkemizde de diğer bölgelerde de görülür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de var. Diyarbakır’da uzun yıllardan beri biz özellikle su kıyılarında nehir, göl, gölet ve dere kenarlarında görebilmekteyiz. Taşçeviren, ismini yaptığı eylemle almış bir türdür. Özellikle kıyıdaki taşların altına saklanan su böceklerinin buralarda olduğunu bildiği için taşı çevirip bu böcekleri tüketiyorlar. Bunların aşırı üremelerinin önüne geçerek çevrede mevcut olan doğal dengenin korunmasına çok önemli katkıları var” dedi.