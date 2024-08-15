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        Kuzey Kutbu'nda üreyerek güneye göç eden taşçeviren kuşu, DHA muhabirinin objektifine yansıdı

        KUZEY Kutbu bölgelerindeki tundralarda üredikten sonra sonbahar aylarında Güney Brezilya, Şili ve bazen Antarktika'ya kadar göç eden nadir kuşlardan taşçeviren (Arenaria interpres) kuşu, Diyarbakır'da DHA muhabiri Selim Kaya tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:10
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        Kuzey Kutbu'nda üreyerek güneye göç eden taşçeviren kuşu, DHA muhabirinin objektifine yansıdı
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        KUZEY Kutbu bölgelerindeki tundralarda üredikten sonra sonbahar aylarında Güney Brezilya, Şili ve bazen Antarktika’ya kadar göç eden nadir kuşlardan taşçeviren (Arenaria interpres) kuşu, Diyarbakır’da DHA muhabiri Selim Kaya tarafından görüntülendi.

        Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150 kuş türünün yaşadığı Kabaklı Göleti’nde, DHA muhabiri Selim Kaya tarafından, taşları gagasıyla çevirip altındaki omurgasızlarla beslenen ve Türkçe adını bu beslenme şekliyle alan nadir kuşlardan taşçeviren (Arenaria interpres) kuşu görüntülendi. Kuzey Kutbu bölgelerindeki tundralarda üredikten sonra sonbahar aylarında Güney Brezilya, Şili ve bazen Antarktika’ya kadar göç eden nadir kuşlardan taşçeviren (Arenaria interpres) kuşu, gölette yaklaşık 40 dakika dinlenip, havalanarak alandan ayrıldı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, taşçevirenin doğal dengenin korunmasına önemli katkıları olduğunu belirterek, “Taşçeviren, dünyanın pek çok yerinde karşımıza çıkan bir tür. Ülkemizde de diğer bölgelerde de görülür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de var. Diyarbakır’da uzun yıllardan beri biz özellikle su kıyılarında nehir, göl, gölet ve dere kenarlarında görebilmekteyiz. Taşçeviren, ismini yaptığı eylemle almış bir türdür. Özellikle kıyıdaki taşların altına saklanan su böceklerinin buralarda olduğunu bildiği için taşı çevirip bu böcekleri tüketiyorlar. Bunların aşırı üremelerinin önüne geçerek çevrede mevcut olan doğal dengenin korunmasına çok önemli katkıları var” dedi.

        ‘BU TÜRÜ AVLAMAYIN’

        Taşçevirenin ilerleyen süreçte küresel ısınmadan olumsuz etkileneceği endişesiyle korunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kılıç, “Yalnızca böcekleri tüketmiyorlar tabii, midye gibi, salyangozlar gibi kabukluları da tükettiklerini biliyoruz. Tabiatta önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Bunların yayılış alanlarına baktığımız zaman taşçevirenlerin kimi yerlerde kutuplara kadar uzandığını, göç ettiğini biliyoruz. Hem kuzey kutup noktası hem de Güneye doğru göç edip oralarda da üremelerini yaptıklarını biliyoruz. Bu önemli nadide tür su kuşu gagasının yapısıyla bacağının yapısıyla rahatlıkla ayırt edilir. Yaşatılabilmesi için özellikle su sistemlerinin kirletilmemesi lazım. Küresel ısınmaya bağlı olarak da meydana gelen kuraklıktan bunlar çok etkilenecekler. O yüzden su sistemlerinin korunması bunların yaşaması biyoçeşitliliğin yaşaması açısından büyük bir öneme sahip, doğaseverlerin, vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet gösterip bu türü avlamamaları beklenmektedir” diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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