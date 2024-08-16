Diyarbakır'da tekme ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi, Kayapınar Caddesi 261’inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.