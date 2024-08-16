Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, 8'inci kez Türkiye şampiyonu oldu
Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 8'inci kez şampiyon oldu.
Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 8’inci kez şampiyon oldu.
Ankara Başkentçınarspor'un lisanslı sporcusu Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, Sivas’ta düzenlenen Türkiye Ümit Genç 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda tüm rakiplerini eleyerek 8’inci kez Türkiye şampiyonu oldu. Kızılaslan, yaşı gereği son kez katıldığı Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlamanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, emek veren ve her zaman desteğini esirgemeyen ailesi ve antrenörlerine de teşekkür etti.
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