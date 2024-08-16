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        Diyarbakır'da 1 milyon 416 bin kök kenevir ile 241 bin skunk ele geçirildi; 2 gözaltı

        DİYARBAKIR'ınLice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir bitkisi, 241 bin kök skunk bitkisi ve 29 kilogram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:10
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        Diyarbakır'da 1 milyon 416 bin kök kenevir ile 241 bin skunk ele geçirildi; 2 gözaltı
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        DİYARBAKIR'ınLice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir bitkisi, 241 bin kök skunk bitkisi ve 29 kilogram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Kayacık, Yalaza, Ortaç, Arıklı, Kabakaya, Dibek, Çağdaş ve Yolçatı mahallelerinde 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan' Narko-Terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda; 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir bitkisi, 241 bin kök skunk bitkisi ve 29 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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