Ambulans helikopter, damdan düşen çocuk için havalandı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde damdan düşerek yaralanan Miraç Çapar (8), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Lice ilçesinde yaşayan Miraç Çapar, çıktığı evinin damından düşerek başından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çapar için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'sağlık komuta' ile görüşüldü. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Çapar'ı alan ambulans helikopter, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Çapar, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çapar'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.