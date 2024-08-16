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        İnşaatta 13'üncü kattan düşen asansör ustası, öldü

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde rezidans inşaatının 13'üncü katından düşen asansör montaj ustası Ahmet Çelik (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:00
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        İnşaatta 13'üncü kattan düşen asansör ustası, öldü
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        DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde rezidans inşaatının 13‘üncü katından düşen asansör montaj ustası Ahmet Çelik (25), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Asansör montaj ustası Ahmet Çelik, 13 katlı binanın son katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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