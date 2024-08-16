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        Diyarbakır'da otogarda unutulan çanta, fünye ile patlatıldı

        DİYARBAKIR'da, Batı ilçe otogarının önünde unutulan ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan bebek kıyafetleri çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 16.08.2024 - 22:15
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        Diyarbakır'da otogarda unutulan çanta, fünye ile patlatıldı
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        DİYARBAKIR'da, Batı ilçe otogarının önünde unutulan ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan bebek kıyafetleri çıktı.

        Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Batı İlçe Otogarı önünde çanta olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alıp çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde çantadan bebek kıyafetleri çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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