Diyarbakır'da otogarda unutulan çanta, fünye ile patlatıldı
DİYARBAKIR'da, Batı ilçe otogarının önünde unutulan ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan bebek kıyafetleri çıktı.
DİYARBAKIR'da, Batı ilçe otogarının önünde unutulan ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan bebek kıyafetleri çıktı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Batı İlçe Otogarı önünde çanta olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alıp çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde çantadan bebek kıyafetleri çıktı.
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