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        Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

        DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü Murat Yüce (56) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:55
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        Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
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        DİYARBAKIR’ın Çüngüş ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü Murat Yüce (56) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Çüngüş ilçesi Yukarışeyhler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Yüce’nin kontrolünü yitirdiği motosikleti, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüce, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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