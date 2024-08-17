Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,( DHA)- DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,( DHA)- DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Rızvanağa Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan N. ve Ali N. vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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