Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Düğünde çocukların kavgasına büyükler de karıştı; 2 kişi tabancayla yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunun bahçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi tabancayla yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:57 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünde çocukların kavgasına büyükler de karıştı; 2 kişi tabancayla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunun bahçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi tabancayla yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi, Ayşe Zarakolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde meydana geldi. Çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgaya aileleri de karıştı. Silahların da kullanıldığı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlarla 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 10 kişi ya...
        Diyarbakır'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 10 kişi ya...
        Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü öğrenciler için gezi düzenledi
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü öğrenciler için gezi düzenledi
        Kızının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 50 yaşında ünive...
        Kızının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 50 yaşında ünive...