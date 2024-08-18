Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Eski TİP Milletvekili Ekinci, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi

        İSTANBUL'da 15 Ağustos'ta hayatını kaybeden eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır Milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski TİP Milletvekili Ekinci, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBUL’da 15 Ağustos’ta hayatını kaybeden eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır Milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Tarık Ziya Ekinci (99), memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.

        Eski TİP Diyarbakır Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi doktor, tarihçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, 15 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Ekinci’nin cenazesi, İstanbul’da düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır’a getirildi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki aile kabristanında Ekinci için cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Perihan Ekinci ile kardeşleri Emin Ekinci ve Tahir Ekinci’nin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun, sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi ile çok sayıda kişi katıldı.

        ‘KÜRT MESELESİNİN DEMOKRATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTEYEN BİRİYDİ’

        Törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Bugün Tarık ağabey için buradayız. Bence Tarık ağabey Kürt meselesinin bir özetidir, bir resmidir. Tarık ağabey davasına sahip çıkan, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesini isteyen biriydi. Her onurlu Kürt gibi işkence gördü, cezaevi gördü, mücadele etti. Yılmadan Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi için ömrü boyunca mücadele etti” dedi.

        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Sağlığında kendisini evinde ziyaret ettik. Bir kere daha kendisini canlı dinleme fırsatımız oldu. 99 yılık yaşamı bu toprakların tarihidir. Bizim neleri yaşadığımızın aynı zamanda tarihidir. Bir hafızanın tarihidir. Bir cesaretin tarihidir. Bir kararlılığın tarihidir, bir entelektüel birikimin tarihidir ve bu vazgeçmemenin tarihidir, vazgeçmedi hiçbir zaman. En son yaşamına kadar el verdiği ölçüde Kürt halkının hakları için, Türkiye’de demokrasi için, eşitlik için, adalet için mücadele etti ve birikimini herkesle paylaştı” diye konuştu.

        Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

        Benzer Haberler

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, 2024-2025 Akademik Yıl açılış törenine katıldı...
        DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, 2024-2025 Akademik Yıl açılış törenine katıldı...
        Diyarbakır'da Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
        Diyarbakır'da Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden hastalara meyve ikramı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden hastalara meyve ikramı
        Diyarbakır'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
        Diyarbakır'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
        Diyarbakır Havalimanı'nda 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Diyarbakır Havalimanı'nda 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği