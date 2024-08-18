Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı

        DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda otomobilin takla attığı kazada 6 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda otomobilin takla attığı kazada 6 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Diyarbakır- Silvan kara yolu Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Recep D.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 23 ACE 298 plakalı otomobil takla attı. Sürücü ile otomobildeki Ferit D., Yalçın Ş., Mehmet Ş., Harun D. ve Miraç D. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
        Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
        Motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Yetimler Vakfı'ndan Gazze için yardım kampanyası
        Yetimler Vakfı'ndan Gazze için yardım kampanyası
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Diyarbakır ve Siirt'te düzenlenen yürüyüşl...
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Diyarbakır ve Siirt'te düzenlenen yürüyüşl...
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 yataklı acil yoğun bakım ü...
        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 yataklı acil yoğun bakım ü...