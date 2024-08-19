Yıllarca karnındaki 10 kiloluk kitleyle yaşamış

ADANA’da yaşayan, 20 yıldır çocuk sahibi olma hayali kuran ve karın ağrısı şikayeti çeken G.D.’nin (40), Diyarbakır’da özel bir hastanede yapılan tetkiklerde karnında büyük bir kitle olduğu tespit edilince ameliyata alındı. Karnından 10 kilo ağırlığında ve 30 santimetre çapında kitle çıkarılan G.D.’nin operasyonunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Fuat Zaman, “Ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. 1-2 ay sonra hasta iyileşince çocuk tedavisi yapacağız” dedi.

Adana’da yaşayan ve 24 yıldır evli olan G.D., 20 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çeşitli tedaviler gördü. Çocuğu olmayan G.D. bu süreçte aynı zamanda karın ağrısı ve şişkinliği şikayeti yaşadı. Hem ağrılarına çözüm bulmak hem de çocuk sahibi olmak için tavsiye üzerine Diyarbakır’da özel bir hastaneye gelen G.D.’nin yapılan tetkiklerinde, karnında büyük bir kitle tespit edildi. Ameliyata alınan G.D.’nin karnından 10 kilo ağırlığında ve 30 santimetre çapında kitle çıkartıldı. Operasyonla sağlığına kavuşan G.D., tedavisinin ardından taburcu edilecek.