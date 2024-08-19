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        Amed SK - İstanbulspor: 0-1

        STAT: Diyarbakır HAKEMLER: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan AMED SK: Nurullah Aslan - Alaettin Batuhan Tur, Mehmet Yeşil (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:00
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        Amed SK - İstanbulspor: 0-1
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        STAT: Diyarbakır

        HAKEMLER: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan

        AMED SK: Nurullah Aslan - Alaettin Batuhan Tur, Mehmet Yeşil (Dk. 81 Veli Çetin), Nkoulou, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, (Dk. 90+6 Oktay Aydın), Cassubie, Mehmet Murat Uçar, (Dk. 65 Alberk Koç), Traore, Çekdar Orhan, Assombalonga

        İSTANBULSPOR: İsa Doğan - Özcan Şahan (Dk. 64 Duhaney), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 85 Ologo), Loshaj (Dk. 64 Abdullah Aydın), Mamadou (Dk. 64 Sambissa), Jackson (Dk. 75 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin

        KIRMIZI KART: Uğur Adem Gezer (Amed SK)

        GOL: 77 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

        SARI KARTLAR: Traore (Amed SK), Jackson, Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

        1'inci Lig'in 2’nci haftasında Amed SK, evinde İstanbulspor’a 1-0 yenildi.

        6’ncı dakikada Amed SK’da Assombalonga’nın ağlara gönderdiği top, VAR kontrolü sonucu iptal edildi.

        49’uncu dakikada İstanbulspor, Amed SK ceza sahası içine geldi. Loshaj rakiplerini geçerek şutunu çekti fakat top kaleci Nurullah'tan döndü. Dönen top Emir Kaan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşu yandan auta çıktı.

        57'nci dakikada Amed SK’da Uğur Adem Gezer, Loshaj'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        77’nci dakikada İstanbulspor’da sağ kanatta topla buluşan Sambissa, içeriye ortasını yaptı. Gelen topa Emir Kaan’ın sağ ayağıyla yaptığı yarım vole kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu: 0-1.

        Maç İstanbulspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        BAŞKANLAR MAÇI TARAFTARLARLA BİRLİKTE İZLEDİ

        Öte yandan maçın ilk yarısını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, taraftarların arasında maraton tribününde izledi. Başkanlar 2’nci yarıyı ise protokolde izledi. Başkanların yanı sıra maça Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, TFF Bölge Temsilcisi Serkan Bayhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Saral da izledi. Ayrıca Uğur Okulları İstanbulspor oyuncuları ısınmaya Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın resminin basılı olduğu tişörtlerle çıktı. Amed Sportif Faaliyetler taraftarı da konuk ekibi alkışlarla selamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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