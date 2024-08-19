Amed SK - İstanbulspor: 0-1

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan

AMED SK: Nurullah Aslan - Alaettin Batuhan Tur, Mehmet Yeşil (Dk. 81 Veli Çetin), Nkoulou, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, (Dk. 90+6 Oktay Aydın), Cassubie, Mehmet Murat Uçar, (Dk. 65 Alberk Koç), Traore, Çekdar Orhan, Assombalonga

İSTANBULSPOR: İsa Doğan - Özcan Şahan (Dk. 64 Duhaney), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 85 Ologo), Loshaj (Dk. 64 Abdullah Aydın), Mamadou (Dk. 64 Sambissa), Jackson (Dk. 75 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin

KIRMIZI KART: Uğur Adem Gezer (Amed SK)

77’nci dakikada İstanbulspor’da sağ kanatta topla buluşan Sambissa, içeriye ortasını yaptı. Gelen topa Emir Kaan’ın sağ ayağıyla yaptığı yarım vole kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu: 0-1.

Maç İstanbulspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞKANLAR MAÇI TARAFTARLARLA BİRLİKTE İZLEDİ

Öte yandan maçın ilk yarısını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, taraftarların arasında maraton tribününde izledi. Başkanlar 2’nci yarıyı ise protokolde izledi. Başkanların yanı sıra maça Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, TFF Bölge Temsilcisi Serkan Bayhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Saral da izledi. Ayrıca Uğur Okulları İstanbulspor oyuncuları ısınmaya Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın resminin basılı olduğu tişörtlerle çıktı. Amed Sportif Faaliyetler taraftarı da konuk ekibi alkışlarla selamladı.