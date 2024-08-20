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        Diyarbakır'da baraj gölünde akıntıya kapılarak kayboldu

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği baraj gölünde akıntıya kapılan Hasan Binen (31), kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 00:21 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:25
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        Diyarbakır'da baraj gölünde akıntıya kapılarak kayboldu
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği baraj gölünde akıntıya kapılan Hasan Binen (31), kayboldu. Binen’i arama çalışmaları sürüyor.

        Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren Hasan Binen bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 dalgıçla su altında, botlarla da su yüzeyinde Binen’i arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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