Diyarbakır'da baraj gölünde akıntıya kapılarak kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren Hasan Binen bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 dalgıçla su altında, botlarla da su yüzeyinde Binen’i arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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