AVM'de mağazada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan AVM’deki bir giyim mağazasında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AVM tedbir amacıyla boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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