Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        AVM'de mağazada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) giyim mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        AVM'de mağazada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da bir alışveriş merkezindeki (AVM) giyim mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan AVM’deki bir giyim mağazasında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AVM tedbir amacıyla boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
        DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat öğrencilerle bir araya geldi
        DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat öğrencilerle bir araya geldi
        Babasıyla 16 yıl sonra aynı kaderi paylaştı; baraj gölünde kaybolan Hasan'ı...
        Babasıyla 16 yıl sonra aynı kaderi paylaştı; baraj gölünde kaybolan Hasan'ı...
        Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu
        Diyarbakır'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu
        Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor maçının ardından