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        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü

        BATMAN'da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:30
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        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
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        BATMAN’da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi, hayatını kaybetti. Ölen Medeni-Remziye İba çiftinin, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

        Kaza, öğle saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. M.Ş.A. (45) yönetimindeki 56 KA 126 plakalı TIR ile Medeni İba (52) yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı kamyonet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba (18) ve Mensuriye Güler, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Medeni ve Remziye İba'nın, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş.A. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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