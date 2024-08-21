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        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü (3)

        YANYANA DEFNEDİLDİLERDiyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kızlarının saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 00:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:15
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        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü (3)
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        YANYANA DEFNEDİLDİLER

        Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’in Nusaybin ilçesindeki kızlarının saat 15.00’deki düğün mevlidine giderken, bulundukları kamyonetin Batman Kozluk karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Remziye ve Medeni İba çifti ile kızları Neslihan İba ve Medeni İba’nın kız kardeşi Mensuriye Güler’in cenazeleri Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi’ne getirildi. Cenazeler gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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