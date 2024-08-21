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        Diyarbakır'da sıcaklık 41 dereceyi gördü; çocuklar süs havuzlarını, yetişkinler gölgelik alanları tercih etti

        SICAKLIĞIN mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:50
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        Diyarbakır'da sıcaklık 41 dereceyi gördü; çocuklar süs havuzlarını, yetişkinler gölgelik alanları tercih etti
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        SICAKLIĞIN mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarını doldururken, yetişkinler de gölgelik alanları tercih etti.

        Diyarbakır’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkanlar da gölgelik alanları tercih etti. Çocukların tercihi ise süs havuzları oldu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, hava sıcaklığı 1 ile 2 derece artacak.

        'BURADA EĞLENİYORUZ, SERİNLİYORUZ’

        Sur ilçesindeki Anzele Parkı’nda süs havuzuna girerek serinleyen, Muhammed Bülbül (12), “Hava sıcak ve biz de buraya geldik. Yüzmeyi bildiğimiz için havuza geliyoruz, eğleniyoruz” dedi.

        Samet Demirel (11) ise “Burada eğleniyoruz, serinleniyoruz. Hava ısısı 40 dereceyi geçiyor. Arkadaşlarımla buraya geldim” diye konuştu.

        Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camii yerleşkesindeki parkta ağaç gölgesinde serinleyen Şevket Özpolat (63), “Havalar çok sıcak. Biz de Hazreti Süleyman Yerleşkesi’ne geldik. Burada serinlemek için gölgede oturduk. İmkan oldukça bunu yapıyoruz. Güneşli olan yerler çok sıcak ve durulmaz. Gölgelik alan nispeten biraz daha serin. Arkadaşlarımla beraber buraya geldik. Hem dinleniyoruz hem de sohbet ediyoruz” dedi.

        Bursa’dan Diyarbakır’a gezmek için gelen Şeyhmus Şahin de “Bazen bir bazen ise 1,5 ay burada kalıyoruz. Arkadaşlarımı da getirdim. Bugün hava çok sıcak ve ağaç gölgelerini buldukça serinlemeye çalışıyoruz. Bursa da çok sıcak ama Bursa’da nem var burada nem yok” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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