Depremde hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesindeki 7 katlı bloklu bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, çevredekiler hızla bölgede uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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