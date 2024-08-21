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        Depremde hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp tahliye edilen 7 katlı 2 bloklu bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:10
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        Depremde hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp tahliye edilen 7 katlı 2 bloklu bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesindeki 7 katlı bloklu bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, çevredekiler hızla bölgede uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Binanın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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