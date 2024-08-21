Diyarbakır'da plaza girişinde beklerken yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde plaza girişinde beklerken sırtına yorgun mermi isabet eden K.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde plaza girişinde beklerken sırtına yorgun mermi isabet eden K.K. (66) isimli kadın yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 629'uncu Sokakta bulunan 13 katlı plazanın girişinde meydana geldi. Plaza önünde bekleyen K.K.'nın sırtına nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Düşen kadını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bölgede olay yeri incelemesi yaptı. Merminin sırtını sıyırdığı tespit edilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, mermiyi ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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